Анчелотти после отставки из "Наполи" может возглавить "Арсенал"

Итальянский футбольный специалист Карло Анчелотти после увольнения из "Наполи" может достаточно быстро обрести новое место работы. Итальянца хотят видеть во главе лондонского "Арсенала". Стороны уже начали переговоры.

Ситуация с подписанием контракта между двумя сторонами развивается настолько стремительно, что уже в среду вечером Анчелотти может быть объявлен новым наставником лондонских "канониров", сообщает РИА Новости. Боссы "Арсенала" предлагают 60-летнему итальянцу контракт до лета 2021 года.

Напомним, что Анчелотти накануне вывел "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном шестом туре группы "Е" неаполитанцы разгромили бельгийский "Генк" со счетом 4:0. Тем удивительнее, что после этого тренер был уволен. Его отставку связывают с конфликтом наставника и президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

"Арсенал" же в свою очередь остался без главного тренера после того, как принял решение уволить испанца Унаи Эмери. Основной причиной расставания с ним стали неудовлетворительные результаты "пушкарей" в текущем сезоне.