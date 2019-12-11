В России выпущена американская винтовка под советский патрон

Российская компания "Промтехнология" выпустила винтовку AR-15 под патрон 7,62х39 миллиметров, изначально разработанный в СССР. Создатели утверждают, что более мощный боеприпас не сказался на массе оружия и силе отдачи при выстреле, сообщает агентство ТАСС.

Одна из отличительных особенностей российских AR-15 – это качественные, надежные стволы, которые сохраняют кучность огня даже после 17 тысяч выстрелов. В компании "Промтехнология" также отметили, что новые винтовки производятся в Москве.



Стоит отметить, что в США советский патрон 7,62х39 очень популярен. Винтовки AR-15 под это боеприпас уже более 10 лет выпускают несколько американских компаний. Стоимость такого оружия начинается примерно от 500 долларов. Существуют даже такие экзотические варианты, как AR-15 в калибре 7,62х39 без приклада и с коротким стволом. По американскому законодательству они считаются пистолетами.



В общем трудно найти в мире боеприпас, под который нельзя настроить AR-15. Это оружие адаптируется как под пистолетный 9-миллиметровый патрон, так и под тяжелый пулеметный 12,7-миллиметра.