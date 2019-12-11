Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

В Саудовской Аравии стартовали торги акциями государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Еще в самом начале продаж стоимость акции возросла на 10%, это позволило компании обогнать по капитализации Apple и Microsoft, пишет Forbes.

Капитализация Saudi Aramco составляет $1,7 трлн. По данным на закрытии торгов 10 декабря, Microsoft стоила на рынке $1,15 трлн, Apple — $1,19 трлн.

Saudi Aramco ранее провела крупнейшее в истории IPO, в ходе которого привлекла $25,6 млрд. Тем самым саудовская компания побила рекорд, установленный китайской Alibaba в 2014 году — тогда интернет-компания в ходе IPO в Нью-Йорке привлекла $25 млрд.