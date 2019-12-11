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11 декабря 201915:45 Гуля Балтаева

Лучшей книгой года стала биография Венедикта Ерофеева

В Доме Пашкова объявили обладателей крупнейшей национальной литературной премии России — по версии жюри и по итогам читательского голосования.

"Большая книга" — самая крупная и репрезентативная литературная премия России. За 14 лет своего существования набрала такой вес, что ее "длинный список" тянет на срез литературного процесса.


Первое место и 3 миллиона рублей у авторов книги "Венедикт Ерофеев: посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского. В первой биографии знаменитого писателя, выпущенной к 80-летию со дня его рождения, воспоминания близких и редкие архивные материалы.

На втором месте как у профессиональных читателей, так и любителей, голосовавших за финалистов премии, "Дни Савелия" Григория Служителя. Савелий – кот, с хорошим русским языком и богатой эрудицией. Повествование в книге ведется от его имени.

Третье место у романа Гузель Яхиной "Дети мои". Это триумфальное возвращение победителя "Большой книги" 2015 года, чья "Зулейха открывает глаза" за четыре года переведена на 30 языков, экранизирована, инсценирована и воплощена в танце.

Новая история о поволжском немце, воспитывающем дочь Анче, учителе и сказочнике, стала абсолютным лидером народного голосования и вышла на первое место с большим отрывом. Вот лишь несколько читательских отзывов:

- В книге совершенно чудесный русский язык, ее приятно читать с любого места, национальный колорит, степь, Волга, зима, много природы, но и много людской боли.

- Это вторая книга, прочитанная мною у Гузель Яхиной, благодарю автора за творчество и жду новых книг. Очень рекомендую!

- Когда начала чтение, сокрушалась, как хочется облекать свои повседневные мысли в подобные безумно красивые речевые обороты. И до сих пор не покидает мысль о том, что надо поработать над собственной речью.

- Я давно косилась в сторону Гузели Яхиной, но как-то не складывалось. И вот, наконец, сошлись в одной точке желание почитать, свободное время и книга, подвернувшаяся под руку. Часто литературный язык описывают гастрономически. Так вот, эта книга не средненький столовский суп (второй порции не надо, спасибо) и не изысканный деликатес высокой кухни, который сможет оценить только профессионал. Это насыщенный, сочный, вкусный текст, который ты понимаешь, которым ты наслаждаешься, видишь его проработанность — никакой халтуры. В книге не так много диалогов, больше размышлений и описаний, но как они написаны! Слюнки текут.

Третье место читатели отдали "Брисбену" Евгения Водолазкина.

"Читательское голосование — очень важный этап премии. Именно аудитория формирует литературную среду, голосуя за то или иное произведение, либо автора. Нам особенно приятно, что этот этап премии проходит на книжном рекомендательном портале LiveLib, который входит в группу компаний "ЛитРес". Победители читательского голосования также популярны у пользователей сервиса: книга Гузель Яхиной "Дети мои" вошла в топ-10 по продажам за период май-декабрь прошлого года", — отметил Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний "ЛитРес", партнера премии "Большая книга".

Кроме того, в рамках церемонии был объявлен лауреат премии Ozon "Особый почерк". Им стал Григорий Служитель, автор романа "Дни Савелия".

"Мы рады поддержать ведущую литературную премию России и наградить талантливых авторов. Мы отметили Григория Служителя за книгу "Дни Савелия": этот новый талантливый голос успели оценить многие клиенты Ozon. Лучший подарок для писателей – помочь им донести свое слово до аудитории, именно поэтому победители получат от Ozon продвижение на крупнейшей мультикатегорийной площадке на сумму 5 миллионов рублей каждый. Это позволит рассказать о своем произведении аудитории в 1,5 миллиона человек в день", — комментирует Анна Таранина, директор категории "Книги" на Ozon.

"Большую книгу" за вклад в литературу получил писатель Валерий Попов. Приз вручил лауреат и победитель читательского голосования прошлого года премии Дмитрий Быков.

"Пожалуй, впервые за всю историю наиболее авторитетной литературной премии в России среди финалистов нет не только явного фаворита, обремененного веригами прошлых заслуг, но и нет ни одного автора, который бы имел опыт писательского бытия в советский, даже самый поздний — перестроечный период. Перед нами первый вариант среза русской прозы двадцать первого века", — отметил председатель Литературной академии Дмитрий Бак.

По его мнению, 10 ноября 2019 года начались двадцатые годы нового столетия русской литературы.

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