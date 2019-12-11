Молочник Джонсон: в Великобритании - последний день агитации перед выборами

В Великобритании проходит последний день агитации перед выборами в парламент. Агитация разрешена вплоть до дня голосования. И лейбористы, и консерваторы считают предстоящие выборы исключительно важными.

Чтобы заручиться поддержкой избирателей, лидер консерваторов, премьер-министр Борис Джонсон отправился в графство Уэст-Йоркшир и лично доставлял молоко местным жителям. В Сети появилось видео, как Джонсон грузит ящики с бутылками молока в машину, а потом разносит их по домам. Политик пояснил, что так он борется за каждый голос.

"Сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Голосуйте за выполнение прошлых обещаний обещания прошлого, и за светлое будущее. Голосуйте завтра за консерваторов", — написал Джонсон в Twitter.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин выступил на митинге, где сказал, что его партия "никогда не позволяла себе использовать политику в личных целях и никогда не будет этого делать".



Как сообщает "Интерфакс", опросы показывают, что консерваторы получат большинство в парламенте. Выборы проходятся досрочно. Джонсон надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Из-за выборов Джонсон не приедет на саммит глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет 12-13 декабря в Брюсселе. Высокопоставленный представитель ЕС сказал, что Джонсон в исключительном порядке "отпросился" у главы Евросовета Шарля Мишеля и оставил ему решения Лондона по всем необходимым вопросам, передает ТАСС.