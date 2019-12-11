В итальянском музее нашли похищенную 22 года назад картину Климта

В итальянском музее нашли картину Густава Климта, которая была похищена 22 года назад. Полотно "Портрет женщины", написанное в 1917 году, нашли работники галереи Ricci Oddi в городе Пьяченца, сообщает Reuters.

Один из рабочих отодвинул плющ на внешней стене музея и обнаружил там тайник, в котором лежал черный мешок. Сначала он подумал, что в мешке мусор, но когда понял, что там картина, сразу связался с начальством.

В данный момент картина находится в полиции. Эксперты должны проверить ее подлинность. Сообщается, что полотно удивительно хорошо сохранилось, если учитывать место, где оно находилось.

После похищения портрета в 1997 году здание музея было полностью проверено, но пропажу так и не нашли. Не исключено, что воры решили спрятать картину, чтобы забрать ее позже, когда утихнет шумиха вокруг похищения. Вероятно, их план не удался, поскольку в галерее впоследствии усилили меры безопасности.

"Портрет женщины" входит в десятку самых дорогих похищенных картин в мире. Он считался самой ценной картиной, похищенной в Италии, после полотна Караваджо, которое украли из сицилийской церкви в 1969 году.