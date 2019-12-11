Сюрприз: Билан споет вместе с сестрой на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь

Российский певец Дима Билан, победитель "Евровидения" в 2008 году, проанонсировал свое выступление, которое состоится в новогоднюю ночь. По его словам, он подготовил сюрприз и споет не только в окружении других звезд отечественной эстрады, но и со своей близкой родственницей.

Об этом Дима Билан рассказал на своей странице в Instagram. Певец отметил, что зрителей ожидает сюрприз, поскольку он выступит на сцене вместе со своей младшей сестрой Анной Белан.

К слову, родственница Билана выступает под сценическим псевдонимом OTANA. Брат помогает ей советами, но не навязывает своего мнения, сообщает StarHit.

В новогоднюю ночь на телеканале "Россия 1" зрители смогут увидеть многих звезд отечественной эстрады. Так, на своей странице в Instagram певец Сергей Лазарев поделился совместным снимком с Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Валерием Меладзе. По его словам, в этот раз они снова собрались "золотым составом".

Сам Сергей Лазарев называет квартет великолепной четверкой, которая традиционно откроет новогоднюю ночь своим выступлением.