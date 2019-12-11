Известный путешественник упал в снег и погиб, катаясь на сноуборде

В Кемеровской области на склоне горы Зеленая погиб известный путешественник Евгений Горбунов. 33-летний житель Новокузнецка катался на сноуборде на горнолыжном курорте Шерегеш.

Как сообщает ГТРК "Кузбасс", мужчина упал в сугроб и провалился в текущий под снегом ручей. Точная причина смерти пока не называется, однако, по предварительной информации, спортсмен скончался от асфиксии. Обстоятельства гибели Горбунова устанавливают следователи.

В управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что Горбунов и его друзья катались на сноуборде вне оборудованной трассы.

"В какой-то момент он упал головой вниз. К тому моменту, когда друзья откопали его, он скончался", – рассказали в управлении "Интерфаксу".

Тело сноубордиста спустили к подножью горы прибывшие спасатели. Его передали медикам, однако врачам оставалось только констатировать смерть.

Евгений Горбунов знаменит своими велосипедными путешествиями. Вместе с другом Станиславом Филипповым он за три месяца преодолел порядка 10 тысяч километров, проехав 13 стран.