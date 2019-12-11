Формула-1. Журналисты назвали своих лидеров минувшего сезона

Три ведущих европейских издания, пишущих об автоспорте, подвели итоги очередного сезона "Формулы-1". Лучшим гонщиком по версии прессы стал чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, а в тройку вошли голландец Макс Ферстаппен и испанец Карлос Сайнс.

Итоги каждого из 21 формулических Гран-при традиционно подводят авторитетные издания Autosport (Великобритания), Auto Motor und Sport (Германия) и Sky Sports F1 (Великобритания). После финального этапа чемпионата мира в Абу-Даби они также выставили оценки участникам и на основании этих оценок был составлен рейтинг за год.

Лучшим в Абу-Даби признали победителя гонки и лидера команды Mercedes Хэмилтона, вторым стал Ферстаппен из Red Bull, третьим – занявший седьмое место Серхио Перес из Racing Point. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso был поставлен на 14-ю позицию.

Лучшим по итогам сезона-2019 оказался чемпион мира Хэмилтон, вторым стал Ферстаппен, а третьим – Сайнс из команды McLaren. Француз Шарль Леклер из Ferrari остался четвертым, а напарник Хэмилтона Валттери Боттас – пятым. Экс-чемпион мира Себастьян Феттель (Ferrari) при этом оказался 11-й позиции, ниже всех прочих пилотов из топ-команд и на одну строчку выше Квята.