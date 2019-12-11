Протесты побоку: Франция подняла пенсионный возраст

Парламент Франции поднимет возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, подчеркивая, что правительственная пенсионная реформа предполагает создание единого режима вместо нынешних 42 и отмену привилегий для некоторых профессий.

Отмечается, что кабинет министров Пятой республики намерен с помощью данной реформы побороть рост дефицита в пенсионной системе, который, по прогнозам, к 2025 году превысит семь миллиардов евро.

В свою очередь журнал Paris Match сообщил, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп презентовал начало пенсионной реформы в Социально-экономическом и экологическом совете в Париже.

Глава правительства заявил, что пора строить более сильную, справедливую и универсальную пенсионную систему, основанную на прочной финансовой основе и он предлагает французам новое соглашение между поколениями.

В ответ на намерения властей страны с 5 декабря 2019 года началась общефранцузская забастовка, организованная профсоюзами. Она охватила более 70 городов, в ней участвуют от 500 до 800 тысяч человек, в том числе, представители правоохранительных органов.