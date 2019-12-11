Пьяный таксист толкал машину и был задержан за нетрезвое вождение

Ставропольские сотрудники ДПС задержали нетрезвого такиста, толкавшего вместе со своим знакомым свою машину. За несколько минут до приезда сотрудников органов правопорядка, приятели, катящие неработающий автомобиль, обратили на себя внимание очевидцев, позвонивших в полицию.

Приехавший на вызов экипаж ДПС обнаружил двух немолодых мужчин, усердно толкающих машину с наклейками такси. Сидевший за рулем водитель, по сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю, едва держался на ногах и невнятно разговаривал.

Мужчина не отрицал факта употребления алкоголя. По его словам, на которые ссылаются полицейские, после обильных возлияний водитель решил добраться домой на машине, однако та постоянно глохла, и ее пришлось толкать.

В выдыхаемом воздухе задержанного водителя было обнаружено более 0,7 промилле паров алкоголя. Кроме того, его права оказались просроченными. Мужчина был отстранен от вождения.

В отношении 64-летнего водителя было возбуждено административное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит внушительный штраф или до 15 суток административного ареста.