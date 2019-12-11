"Спартак" оштрафован на 530 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский "Спартак" по итогам матча 19 тура российской премьер-лиги против "Ростова". Столичный клуб понес самое суровое финансовое наказание среди всех клубов РПЛ.

Суммарно красно-белые получил штраф в размере 530 тысяч рублей. В него вошло использование пиротехники, включая бросок ракетницы – это 130 тысяч рублей, пронос и демонстрация несогласованных баннеров (100 тысяч рублей), баннеры носили оскорбительный характер с использованием нецензурных выражений (200 тысяч рублей), и еще 100 тысяч клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорблений. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Ростовом" завершился поражением столичной команды со счетом 1:4. Встреча ознаменовалась протестной акцией фанатов красно-белых, связанных с действиями полиции Санкт-Петербурга, в результате чего были задержаны около 200 человек. На 30 минуте активные болельщики покинули стадион.