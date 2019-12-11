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11 декабря 201916:27 Екатерина Миронова

На сайте Зеленского исказили текст коммюнике "нормандской четверки"

На сайте Зеленского исказили текст коммюнике "нормандской четверки"

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступила с обвинениями в адрес команды Владимира Зеленского. Там утверждают, что на его официально сайте текст коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже сильно искажен, и оппозиция уверена, что сделано это сознательно.

Несоответствие обнаружилось во втором пункте текста. В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет. Получается, Киев представил дело так, что остальные нормы, которые должны быть изменены в украинском законодательстве, согласно минским договоренностям, переписывать не нужно.

Политолог Михаил Погребинский поясняет, что таким образом они сузили обязательства, которые в оригинале есть.

"Там речь идет о комплексе мер – например, принять закон об амнистии. А в законе об особом статусе этого нет", — отмечает эксперт.

Фальсификацию в украинском переводе первыми заметили представители "Оппозиционной платформы – за Жизнь". Там уверены, неточность была допущена намеренно.

"Это все произошло под давлением националистов, потому что власть очень рефлексирует по поводу выступления националистов, плюс малая часть населения может давить на власть, и она отступает. Это очень плохо, и этого допускать нельзя. Если приняли решение, то надо идти по ним и принимать решения", — отмечает депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко.

В Донецке искажение текста назвали "крайней степенью вранья". Донбасс считает невозможным реализовывать решения норманнского саммита, пока Киев не приведет украинский перевод в соответствие с оригиналом.

"Мы выражаем свое возмущение этим актом государственного вранья со стороны Киева. Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", — говорит глава ДНР Денис Пушилин.

В Верховной раде готовятся редактировать другой текст – тот самый закон об особом статусе Донбасса. Во внесенных поправках единственное изменение: документ, срок которого истекает через 20 дней и который так и не начал действовать, намерены пролонгировать еще на год.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что "Зеленский решил заморозить конфликт на Донбассе".

По его словам, "продление порошенковского закона никаких существенных изменений в политике Украины не произведет", и "будет классическая заморозка.

"Да, никто не отказываются от минских соглашений, но реальных действий не будет", — считает Охрименко.

Самого Петра Порошенко подозревают в госизмене при подписании минских договоренностей в феврале 2015 года. В Киеве открыто уголовное производство.

Если выяснится, что бывший президент Украины сознательно действовал против интересов своей страны, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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