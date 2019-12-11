Труд и авиаперевозки: Путин провел совещание с правительством

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства одной из тем для обсуждения стал новый закон об электронных трудовых книжках. Сегодня его одобрил Совет Федерации. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, но не отменит при этом возможности использования трудовых книжек в бумажном виде, передает телеканал "Россия 24".

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что это исключительно добровольная история. "Каждый работник решит, какой способ учета сведений о трудовой деятельности он для себя изберет", — сказал министр. Он добавил, что те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут это сделать в последующем.

Путин назвал этот переход "большой, крупномасштабной работой", отметив, что перед встречей с членами правительства обсудил этот вопрос с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На совещании также обсуждался вопрос развития в России региональных авиа-перевозок, в том числе — ценообразование.

Президент поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов и добиться их экономической привлекательности для перевозчиков при посильной для граждан цене билетов.

Путин напомнил, что в настоящее время, чтобы попасть из одного региона в другой, людям приходится летать через Москву​​​.

По словам президента, речь идет о развитии аэропортов, строительстве взлетно-посадочных полос и других мероприятиях.

Также глава государства подчеркнул, что маршруты должны быть экономически привлекательными и для авиакомпаний.

"При этом стоимость авиабилетов должна быть посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться", — сказал Путин.