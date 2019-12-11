Президент КХЛ: ситуация с "Амуром" тревожная

Глава Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о финансовых проблемах некоторых клубов. В частности, президент лиги сообщил, что хабаровский "Амур" и "Сочи" имеют задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками.

"Есть два клуба, имеющих задолженность – это "Амур" и "Сочи". Они все понимают и погашают долги. С Хабаровском ситуация тревожная. Губернатор намерен лично решить финансовый вопрос, — цитирует Чернышенко ТАСС. – Пока мы не видим, как будет решаться этот вопрос, но все должно быть нормально".

Есть и еще один клуб, который на данный момент не погасил задолженности перед сотрудниками за предыдущие сезоны. Это "Адмирал" из Владивостока. Впрочем, как уверяет тот же Чернышенко, их финансовая ситуация изменилась – деньги на полную сумму контрактов хоккеистов уже лежат на счете, и часть денег уже выплачена.