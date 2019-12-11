Клещ Витя: ученый назвал новый вид паукообразных именем Цоя

Исследователь Тюменского государственного университета Сергей Ермилов обнаружил и описал новый вид панцирных клещей из Малайзии, который назвал в честь музыканта, лидера российской группы "КИНО" Виктора Цоя. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Решение назвать обитателя малазийских лесов в честь музыканта (Trachyoribates viktortsoii) было принято как дань уважения и в память о нем. Как отмечается в сообщении, Виктор Цой оказал большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, который описал новый вид клещей.

Причины назвать открытие в честь кого-либо могут быть разными. В их числе внешнее сходство, как, например, у паразита черепах Baracktrema obamai с Бараком Обамой.

В сообщении также говорится, что разным членистоногим уже давали названия в честь Леди Гаги, Анджелины Джоли, Шакиры и многих других.