Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

К решению объявить 31 декабря выходным днём присоединилась Курганская область.

Как передает телеканал "Россия 24", соответствующее распоряжение подписал глава региона Вадим Шумков, перенеся рабочий день с 31 на 28 декабря 2019 года.

Тем самым, Курганская область стала 13 регионом Российской Федерации, где последний день года объявлен нерабочим. Ранее с 31 на 28 декабря рабочий день перенесли власти Бурятии, Кировской, Ленинградской, Новосибирской, Орловской, Свердловской, Самарской, Псковской, Томской областей, Карачаево-Черкесии, Крыма и Ставрополья.

10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

В конце ноября депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату отечественного парламента законопроект об установлении выходного дня 31 декабря. Авторы документа пояснили, что как показывает практика, если на последний день года выпадает работа, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, поскольку заняты подготовкой к празднику.