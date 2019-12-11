Дети долго молчали: тренер таскала девочек за волосы и попала на видео

Опубликовано видео, как тренер удмуртской спортивной школы унижает своих воспитанниц и таскает их за волосы на соревнованиях.

Несколько СМИ написали, что речь идет об ижевской спортивной школе, однако, по информации издания "Город Глазов", тренер, измывающийся над своими воспитанниками, работала в учебном заведении Глазова.

Выяснилось, что о "мотивационных методах" тренера волейбольной секции известно уже достаточно давно — еще 4 декабря произошло собрание родителей, педагогов, руководства школы и представителей администрации города, на котором обсуждался этот инцидент.

Видео с истязаниями девочек было опубликовано лишь в среду, 10 декабря, однако стало известно, что кадры были сняты на соревнованиях в городе Реж, причем тренер был уволен в самом начале текущего месяца.

"Город Глазов" привел слова родителей, которые не знали о способе работы тренера по волейболу, оказалось, что дети так долго молчали, поскольку боялись, что их отстранят от волейбола.

Юные спортсменки, не выдержавшие издевательств, ушли в другие школы, а заговорили, когда Глазовская федерация волейбола не допустила их к участию в первенстве города. От обиды и несправедливости.