Верховный суд встал на сторону мужа, обманутого женой при оплодотворении

Обманутый муж из Самары дошел до Верховного суда после того, как выяснилось, что рожденный посредством ЭКО ребенок – не его.

Пара обратилась в клинику еще в 2015 году. По договору должен был использоваться исключительно биоматериал супругов. Однако в течение года забеременеть у женщины не получилось, и тогда она решилась на хитрость.

Не сказав мужу ни слова, она пришла в клинику с его доверенностью и якобы от имени супруга подписала с клиникой допсоглашение об ЭКО с применением донорского биоматериала.

Вскоре у нее родилась девочка, супруг вписал себя в свидетельство о рождении малышки как отец, но через некоторое время супруг заподозрил неладное.

Мужчина сдал ДНК-тест, который показал, что его отцовство исключено. Тогда он обратился в суд, чтобы вычеркнуть из документов свою фамилию как отца ребенка.

Однако судьи сочли главным документом доверенность, которая была дана супругом своей жене, и значит, он принял заботу о ребенке по доброй воле.

Тогда мужчина дошел до Верховного суда, и там судья Александр Кликушин отменил прежние решения по делу и отправил его на пересмотр, пишет "МК".

В определении Верховного суда отмечается, что замужняя женщина может воспользоваться правом на ЭКО только с письменного согласия супруга, а согласие или не согласие на использование клеток сторонних доноров должно быть оговорено ими заранее.

Ранее сообщалось, что москвич развелся с женой и судится с клиникой, где во время процедуры ЭКО перепутали пробирки.