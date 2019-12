Образы первой леди: самые яркие наряды Мелании Трамп в 2019 году

Первая леди США Мелания Трамп привлекает не меньше внимания журналистов, чем ее супруг. И если Дональд Трамп известен эксцентричными высказываниями и постами в Twitter, то его жена знаменита модными образами. Вести.Ru решили вспомнить наиболее яркие наряды Мелании Трамп в 2019 году.

Визит в Лондон



4 декабря президентская чета прибыла в Лондон и посетила вестминстерскую резиденцию британских монархов, а также Букингемский дворец. Для этого визита Мелания выбрала эффектное желтое пальто от Valentino, платье цвета фуксии и туфли в тон платью.

Thank you to Her Majesty the Queen for her gracious hospitality while hosting us at Buckingham Palace last night. @NATO pic.twitter.com/4mm8qQ4MKk — Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019

Юбка-леденец



Этот яркий наряд первой леди вызвал неоднозначную реакцию у публики. Полосатую юбку от Gucci, которую Мелания надела, отправившись на ежегодный праздник "Игрушки для малышей", американские таблоиды сравнили с традиционным красно-белым рождественским леденцом.

Крупный принт



Узор в виде цветов ассоциируется скорее с весенне-летним сезоном, однако Мелания Трамп удачно применяет его и в зимних образах. Доставленную в Белый дом рождественскую елку она встречала в украшенном крупными розами кардигане, который сочетала с замшевыми сапогами на тонкой шпильке.

The @WhiteHouse #ChristmasTree2019 has been delivered, and we look forward to appreciating the peace and joy it signifies all throughout the holiday season! Thank you to Snyder Family who brought us this tree, all the way from Pitman, PA. pic.twitter.com/M55AHQPHkX — Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2019

Не менее эффектно смотрится на первой леди США и одежда с крупным ярким геометрическим принтом. Темно-синее платье с узором белого и мятного цвета она выбрала для празднования Дня Святого Патрика.

Yesterday Prime Minister Leo Varadkar @campaignforleo visited the @WhiteHouse to honor #StPatricksDay. Thank you for joining us in celebrating the many wonderful traditions of Ireland! pic.twitter.com/2guft4oJwM — Melania Trump (@FLOTUS) March 15, 2019

Горизонтальная полоска

Высокий рост и любовь к обуви на шпильках позволяют первой леди США без последствий для фигуры носить вещи с горизонтальной полоской (считается, что такой принт визуально расширяет силуэт). Белое платье с цветными полосами она выбрала для празднования Дня независимости.

Яркие цвета

Яркие цвета, определенно, идут жене американского президента, и она активно этим пользуется. Во время визита в военную часть в День поминовения Мелания Трамп выбрала платье с крупным желтым принтом.

Судя по всему, первая леди любит желтый цвет. Впрочем, алое платье, которое она выбрала во время июньского визита в Великобританию, смотрится не менее эффектно.



Thank you Ambassador Johnson @USAmbUK & Mrs. Johnson for hosting the Prince of Wales & the Duchess of Cornwall, @POTUS and I at Winfield House.

Beautiful evening to celebrate friendship between U.K. 🇬🇧 and USA 🇺🇸 pic.twitter.com/57DhRmP7IZ — Melania Trump (@FLOTUS) June 8, 2019

На встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и его супругой Мелания надела ярко-розовое пальто от Louis Vuitton и дополнила образ черными лодочками.