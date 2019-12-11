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11 декабря 201917:22

ВФЛА утвердила отставку Борзаковского с поста вице-президента

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отставка вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Юрия Борзаковского утверждена президиумом ВФЛА. 6 декабря Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента и покинул президиум организации.

Об отставке знаменитого в недавнем прошлом бегуна сообщает официальный сайт ВФЛА. Сам Борзаковский принял решение оставить свой пост из-за непрозрачных действий руководства ВФЛА и несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями.

При этом свой второй пост – наставника главного тренера национальной команды, он сохранил за собой. Ранее же руководство Российского антидопингового агентства призывало к кардинальным реформам в составе ВФЛА: отстранить всех тренеров и врачей сборной России по легкой атлетике.

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