ВФЛА утвердила отставку Борзаковского с поста вице-президента

Отставка вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Юрия Борзаковского утверждена президиумом ВФЛА. 6 декабря Борзаковский подал в отставку с поста вице-президента и покинул президиум организации.

Об отставке знаменитого в недавнем прошлом бегуна сообщает официальный сайт ВФЛА. Сам Борзаковский принял решение оставить свой пост из-за непрозрачных действий руководства ВФЛА и несогласием с принимаемыми решениями и осуществляемыми действиями.

При этом свой второй пост – наставника главного тренера национальной команды, он сохранил за собой. Ранее же руководство Российского антидопингового агентства призывало к кардинальным реформам в составе ВФЛА: отстранить всех тренеров и врачей сборной России по легкой атлетике.