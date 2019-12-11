Решил прогуляться: в Подмосковье обнаружено обезглавленное тело фотолюбителя

В Московской области, в деревне Никифорово, обнаружено обезглавленное тело 37-летнего мужчины. Инцидент произошел во вторник, 10 декабря. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области, убитым является житель Москвы. По предварительным данным, мужчина накануне отправился в лесной массив, чтобы пофотографировать животных. В итоге его тело без головы обнаружили недалеко от автобусной остановки. Труп пролежал около суток.

На данный момент следователи-криминалисты осмотрели место происшествия с использованием специальной криминалистической техники. Также изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на юго-западе Москвы было обнаружено тело 20-летней студентки РУДН, завернутое в одеяло. В убийстве подозревается ухажер девушки.