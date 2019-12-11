Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку

Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку. Об этом сообщает портал UFA1.Ru со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его данным, почерковедческая экспертиза подтвердила, что послание написал именно Мазов.

"Дату ее написания мы устанавливаем", – сказал собеседник издания.

Он добавил, что записку Мазов оставил не на видном месте, где жена ее сразу нашла бы, а среди документов. Вероятно, он давно планировал уйти от супруги, поскольку в письме просил ее "жить так, как она хочет" и указывал, что сам уедет "далеко и надолго".

Поиски Мазова и его сыновей пяти и восьми лет ведутся с конца октября. Мужчина сказал родным, что повез детей гулять, и пропал. Его автомобиль позже нашли в пяти километрах от дома, дальше его след теряется. Сообщалось, что 37-летний мужчина поссорился с женой из-за ее намерений подать на развод.

Следователи предполагают два варианта развития событий: либо Артем утопил сыновей и покончил с собой, либо скрывается вместе с ними. Поиски продолжаются не только в Башкирии, но и в других регионах.