Медведев: выступление "Зенита" в Лиге чемпионов – фиаско

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев признал еврокампанию клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне провальной. Сине-бело-голубые накануне завершили выступления в Лиге чемпионов, финишировав в групповом этапе на последнем месте.

"Мы сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд, — сетует функционер "Зенита", слова которого приводит ТАСС. – Благодаря "Лейпцигу" за восемь минут до игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы. А в результате остались без европейских турниров. Это, конечно же, очень печально".

Напомним, что в заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака проиграли португальской "Бенфике" со счетом 0:3. По итогам шести игр в группе "G" "зенитовцы" набрали семь очков, которых хватило только для четвертого места.