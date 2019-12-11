В Крыму после употребления снюса госпитализировали пятерых школьников

Следственный комитет по Республике Крым начал проверку по факту госпитализации школьников после употребления ими жевательного табака, иначе известного как снюс. Несовершеннолетним стало плохо — их пришлось госпитализировать. Также выясняется, как дети смогли приобрести данное изделие.

Пять школьников в возрасте 11-12 лет употребили жевательный табак. После этого одному из них стало плохо, он почувствовал слабость и головокружение. Ребенка пришлось госпитализировать. Остальных несовершеннолетних доставили в больницу для профилактического осмотра. В тот же день школьников отпустили домой, сообщается на сайте ведомства.

Главным следственным управлением подготовлены письма в адрес государственных органов о запрете продаж определенного списка веществ на территории Крыма.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил о необходимости срочных мер для решения ситуации с продажей жевательного табака лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. По его словам, передозировка никотином приводит к психозам, перевозбуждениям и даже к летальным исходам.



Снюсы в последнее время стали пользоваться популярностью у подростков. Они представляют собой небольшие подушечки, содержащие никотин. К слову, его содержание в одном таком маленьком изделии может в разы превышать никотин, который содержится в сигарете, что пагубно сказывается на здоровье несовершеннолетних. Продают такие снюсы во многих табачных магазинах. Производители придают им красочную упаковку, привлекающую внимание. Кроме того, к рекламе такой химии присоединились и некоторые популярные среди подростков блогеры.