Молокосодержащие продукты станут "кремами", "соусами" и "коктейлями"

Продукцию, которая производится на основе молока и растительных жиров, предлагается переименовать в "крем", "соус", "пасту", "напиток" или "коктейль". С соответствующим заявлением выступили в техническом комитете при Росстандарте.

Такое нововведение позволит покупателям лучше понимать, что из молочной продукции является натуральным, а что нет, сообщают "Известия". Эту же информацию подтвердили изданию в Минсельхозе, но принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза.

Глава технического комитета Аркадий Пономарев рассказал, что в настоящее время на этикетках такой молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира указывается, что она произведена по технологии сметаны, сыра, творога. Замена жиров или белков обычно указана в составе, но покупатели не всегда изучают такую информацию. Именно потому таким товарам предлагается дать новое определение и название для продажи.

Например, если продукт произведен на основе молока с добавлением растительных жиров, его следует называть пастой, десертом, соусом или кремом. Если продукция жидкая, то коктейлем или напитками. Пономарев отметил, что названия не должны вводить потребителей в заблуждение.

В настоящее время молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. Производители могут заменить до 50 процентов жировой базы, то есть в составе продукта могут присутствовать пальмовое, кокосовое или другие масла.