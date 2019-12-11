В приморском заповеднике будут восстанавливать популяцию дальневосточного леопарда

В приморском заповеднике появится центр, предназначенный для реинтродукции дальневосточных леопардов. Как рассказал Петр Осипов, возглавляющий Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, для этой цели выбран Лазовский заповедник.

Примером при создании центра послужит подобная структура, существующая на территории сочинского национального парка. Она работает уже десять лет и успешно занимается восстановлением популяции краснокнижных хищников. Двадцать котят появились на свет, шесть зверей отпустили на волю, теперь они живут в национальном парке "Алания" и в Кавказском заповеднике. В следующем году в естественную среду планируется выпустить еще шесть леопардов.

Как сообщает "Вести Сочи", работа будущего центра в Южном Сихотэ-Алине продлится как минимум 12 лет. Через три-четыре года первые обитатели смогут покинуть территорию.