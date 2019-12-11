Путин предложил тост за героев России

Выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, президент РФ Владимир Путин, поднял тост за страну и ее героев, передает ТАСС.

"Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником — Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост — за наших героев, за нашу Родину, за Россию!", — сказал президент.

Обратившись к приглашенным, президент отметил, что каждый из тех, кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о признании, ни о наградах.

"В решающий момент он делает то, что велит совесть и долг, воинский, человеческий, проявляет исключительную личную храбрость ради спасения людей, служения идеалам Отечества, — подчеркнул глава государства. — Такие в высшей степени самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе и ценой собственной жизни. Вечная им память".

Президент напомнил, что в эти дни исполняется 250 лет с момента учреждения ордена Святого Георгия — высшей военной награды и Российской империи, и современной России.