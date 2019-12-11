"Краснодар" на 8 часов задержался с вылетом на матч Лиги Европы

Футбольный клуб "Краснодар" столкнулся с проблемами перед вылетом команды на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе". На Краснодар спустился густой туман, из-за чего самолет с командой не мог вылететь в Испанию почти восемь часов.

Из-за погодных явлений "быки" были вынуждены провести предматчевую тренировку не в Мадриде, а на одном из тренировочных полей своей базы. Как сообщает Twitter-аккаунт "Краснодара", клуб отправился в Анапу для того, чтобы все-таки вылететь в столицу Испании.

Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив 😉



Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов 🙌#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар pic.twitter.com/u4dfAZL7UF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Напомним, что матчем против "Хетафе" "Краснодар" проводит заключительный матч группового этапа. Встреча состоится в четверг, 12 декабря на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

Перед матчем краснодарцы сохраняют шанс на выход в плей-офф Лиги Европы: у "быков" девять очков и третья строчка, "Хетафе занимает необходимое для выхода из группы второе место, также имея девять баллов. Лидером группы является "Базель" (10 очков), аутсайдером – "Трабзонспор" (1).