Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице

Российский артист, юморист, писатель и телеведущий Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. По его словам, СМИ издеваются и разбираются в том, чего абсолютно не знают. В то же время юморист никак не подтвердил и не опровергнул слухи о заключении брака.

Евгений Петросян опубликовал пост на своей странице в Instagram. На снимке он запечатлен вместе с известным звездным адвокатом Сергеем Жориным. Речь в посте идет о "театральном празднике", на котором побывал артист, но в то же время Петросян затронул тему, о которой написали многие СМИ.

По словам юмориста, издания "разбирают по косточкам" его личную жизнь. Петросян отметил, что разбираться в том, чего они не знают, это позор, непристойное поведение, оскорбление и клевета. Артист отметил, что наше время является постыдным для российских СМИ.

Одна из пользователей в Instagram написала комментарий к посту, в котором отметила, что после такой публикации Евгения Вагановича во всех СМИ появятся заголовки: "Петросян опровергнул слухи о женитьбе". Стоит отметить, что Петросян отвечает на некоторые комментарии и даже этот не оставил без внимания. Юморист отметил, что он ничего не опровергает и не утверждает. По его словам, он хотел указать на то, что вмешиваться в его личную жизнь СМИ не имеют права, поскольку это непристойно.

Ранее появилась информация о женитьбе Евгения Петросяна на помощнице Татьяне Брухуновой. Самому Петросяну в настоящее время 74 года, а разница между якобы молодоженами составляет 44 года.

Юморист развелся со своей бывшей супругой, а по совместительству коллегой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года.