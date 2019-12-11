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11 декабря 201920:25 Антон Лядов

На Украине подменили парижское коммюнике. Может ли обман привести к миру

В крайне неудобное положение попала администрация президента Зеленского, когда стало очевидно, что там попытались подменить итоговое коммюнике "нормандского саммита". Правки появились при его переводе в украинской редакции документа. Опасная ошибка или умышленная попытка срыва договоренностей — в любом случае произошедшее — на руку украинским националистам. Сегодня они избивали слуг народа прямо в здании парламента. Завтра обещают сорвать рассмотрение закона об особом статусе Донбасса.

На Украинских каналах обсуждают искажение итогов нормандского саммита на сайте президента Зеленского. Вот оригинальный текст документа. В переводе с английского он звучит, как то, что стороны заинтересованы вводить особый статус Донбасса по процедуре, указанной в минских соглашениях. "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года".

Однако на сайте президента Украины эта часть переведена с такой поправкой. "Стороны заинтересованы в достижении договоренностей по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Хотя, в оригинале действующий сейчас закон вообще не упоминался, а речь шла о правовых аспектах особого статуса в целом. Принципиальная разница в том, что по минским соглашениям особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины, также должен быть принят закон об амнистии и выборах в Донбассе. То есть, должны быть разработаны и приняты законы, которые украинская сторона пока не спешит принимать.

"Мы расцениваем это не как манипуляцию, а как фальсификацию. Сделано это было умышленно, сузить понятие особого статуса на Донбассе, предустановленного минскими соглашениями до 1 закона, а не до комплекса, где кроме закона имеет место еще и изменения в конституции. Это политическая воля господина Зеленского и его команды, они неоднократно заявляли, что не согласны с тем, чтобы вносить изменения в конституцию", — заявил депутат Верховной рады Украины, фракция "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.

В ДНР и ЛНР правку в документах заметили моментально. "Сегодня мы в очередной раз убедились, что представители Украины в очередной раз попытались уйти от ответственности, и будучи уличенными в фальсификации коммюнике "нормандской четверки", Зеленский пошел на наши требования и изменил подложный документ, но опять же сделал это только в русскоязычной и украиноязычной версии , а вот что касается англоязычной версии то она сталась прежней. Мы не будем выполнять решение саммита, пока не будут устранены все мошеннические действия со стороны президента Украины", — заявил глава ЛНР Денис Пушилин.

Закон об особом статусе, который упоминался в искаженной версии документа на сайте президента Украины, был принят еще при Порошенко, и фактически не работал последние 4 года. Любопытно, что именно сегодня его предложили продлить.

"Цифра 2019 меняется на цифру 2020, вот и все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования. Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику, политической воли, которая, как видно отсутствует у Зеленского по пути мирного урегулирования", — отметил Медведчук.

Законопроект, который депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли на рассмотрение в Раду, будут рассматривать завтра. А сегодня там подрались из-за инициативы Владимира Зеленского о введении закона, который позволит продавать земельные участки, в том числе, иностранцам. Юлия Тимошенко едва не сломала микрофон об стол. "Я прошу поставить на голосование, вообще снять с рассмотрения. Нужно посмотреть в глаза каждому депутату и запомнить фамилии каждого депутата, который будет против того, чтобы снять с рассмотрения, а потом поехать по округам и проговорить там с людьми, кого понавыбирали", — говорит руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым. Результат — госпитализация и подозрение на сотрясение мозга.

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