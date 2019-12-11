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11 декабря 201920:53 Денис Давыдов

Лаврова обвинили в Вашингтоне в триумфе российской дипломатии

Лаврова обвинили в Вашингтоне в триумфе российской дипломатии

Визит главы российского МИДа в Вашингтон вывел из себя американских демократов. Пока они формулировали пункты обвинения в рамках импичмента Трампа, тот принял у себя Сергея Лаврова, причем без прессы, за закрытыми дверями. Американская оппозиция тут же публично и театрально признала "триумф российской пропаганды", а Лавров — в свойственной ему саркастичной манере сообщил, что теперь ждет, когда наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят в употреблении допинга.

Сергей Лавров в Вашингтоне всего один день, но какая насыщенная программа. Вечером его кортеж выезжает в аэропорт с территории российского посольства, где была пресс-конференция для отечественных и иностранных журналистов. Днем переговоры в Госдепартаменте с госсекретарем Помпео и встреча в Белом доме с президентом Трампом.

Российский министр идет в Белый дом — красная тряпка для защитников американской демократии. У них ведь опять скоро выборы.

Чтобы уровень паранойи не зашкаливал, прессу держат подальше и от входа в Белый дом и от Овального кабинета, в котором Лавров был минут 45. От их встречи с Трампом — единственное фото. Один из демократов тут же заявил — это успех России — американских камер ведь не было.

"Там не было не только американской, но и российской или какой-либо другой прессы. Если он считает это "триумфом российской дипломатии", может быть, и наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят в том, что мы принимаем допинг и потребуют привлекать нас к уголовному наказанию", — ответил Лавров.

Вместо истерики на пустом месте Москва предлагает американцам трезво во всем разобраться. Мифические русские хакеры руку к выборам в США не прикладывали и это можно проверить при желании.

"Мы предложили нынешней администрации предать гласности переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года по каналу, специально установленному на случай появления рисков в киберпространстве. Администрация Барака Обамы категорически отказывалась наладить такое сотрудничество", — сообщил министра иностранных дел России.

Администрация Трампа пока тоже не решается. Хотя встречей с Лавровым Трамп явно доволен. Улыбается, пишет, что поговорили очень хорошо.

Демократ Адам Шифф, который пытается нарыть побольше фактов, чтобы устроить Трампу импичмент, приезд дипломата связал со слушаниями. Мол, это не совпадение, что Лавров оказался в Вашингтоне в тот самый день, когда объявлены пункты импичмента.

"Мне кажется, какой день ни выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь", — отпарировал Лавров.

Сегодня в Сенате обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. За пару дней до приезда Лаврова говорили о возможных ограничениях для отечественных газопроводов.

"Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся. По-моему, Конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Я слышал, что в Конгрессе сенатор от Демократической партии Менендес требует ввести санкции уже за то, что российский народ "страдает" от олигархов. Это интересная юридическая новелла. Повторю, у нас нет сомнений в искренности президента США Трампа и в его понимании выгоды для США от нормальных отношений с Россией", — отметил глава МИД РФ.

Трамп действительно накануне просил Помпео наладить отношения бизнесменов обеих стран.

Спрашиваем американского госсекретаря, как такое возможно: "США наложили на Россию санкции. Как Соединенные Штаты собираются улучшать деловые отношения на их фоне?"

"Министр иностранных дел Лавров говорил о 25-процентном росте товарооборота между США и Россией. До сих пор рост происходил на фоне значительных санкций, которые, как мы считаем, оправданны. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем заявить о значительном прогрессе в деле дальнейшего выстраивания наших экономических отношениях", — отметил Мак Помпео, госсекретарь США.

За встречей Лаврова и Помпео следят не только журналисты из России и США. В зале замечаем много китайской прессы.

Вашингтон настаивает на включении Пекина в договор СНВ-3, который скоро закончится. Москва не торгуется, просто готова продлить единственный оставшийся документ, сдерживающий гонку вооружений.

"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления СНВ-3. Наши предложения — "на столе". Нас услышали — это я понимаю. Теперь решать Вашингтону", — рассказал Лавров.

На пресс-конференции в российском посольстве много американской прессы. Слово дали всем. Лаврова спрашивают про переговоры "нормандской четверки" в Париже, с которых он и прилетел в Вашингтон.

"Стержень" Минских договоренностей — прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Сейчас националисты, ультра-радикалы и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от президента Зеленского не "сдавать родину", не "капитулировать", не допускать госизмены, не вступать ни в какой прямой диалог с Донецком и Луганском. Причем чуть ли не во главе этого процесса стоит Порошенко, который подписывал Минские договоренности. Это нацелено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы дальше пытаться следовать пословице "кому война, а кому мать родна". Это прискорбно", — ответил Лавров.

Спросили российского министра и про приглашение американскому президенту приехать на парад Победы 9 мая. Трампа звал в Москву Путин, хозяин Белого дома такую возможность рассматривает. Попрощавшись с Лавровым, в Twitter на что-то намекнул — ждет продолжения диалога с нетерпением и в ближайшем будущем.

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