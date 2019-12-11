В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

Полицией Дании в среду в ходе масштабной операцию задержаны 20 человек, подозреваемых в подготовке теракта, передает ТАСС.

Как сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Ёрген Берген Сков, радикалы были задержаны в нескольких регионах страны. Они приобрели компоненты для изготовления взрывных устройств и пытались завладеть огнестрельным оружием. По словам инспектора, после допроса несколько фигурантов предстанут перед судом по обвинениям, предусмотренным антитеррористическим законодательством.

В полиции отметили, что спецслужбы усматривают в подготовке масштабных террористических акций исламистский мотив.