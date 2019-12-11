Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи"

Стал известен новый тренер итальянского "Наполи". Этот пост занял 41-летний Дженнаро Гаттузов, возглавлявший в прошлом сезоне "Милан".

Знаменитый тренер Карло Анчелотти покинул "Наполи" сразу после победы неаполитанцев над "Генком", которая вывела их в 1/8 финала Лиги чемпионов. Анчелотти пришлось уйти из-за разногласий с руководством клуба и слабого выступления в Серии А. После 15 туров "Наполи" занимает седьмое место в чемпионате Италии.

Дженнаро Гаттузо в прошлом известный полузащитник сборной Италии, "Перуджи", шотландского "Рейнджерс" и "Милана". Чемпион мира 2006 тренировал "Палермо", "Пизу", греческий ОФИ, а с ноября 2017 по май 2019 работал в "Милане".