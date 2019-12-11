Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова

Главный врач и заведующий лечебной частью клиники "Гроссхарден" в Мюнхене Карл-Вальтер Яух рассказал подробности смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По его словам, операция на сердце была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.

Врач рассказал, что Юрий Михайлович часто приезжал в клинику в качестве пациента, поскольку давно страдал сердечным заболеванием. Ему провели в неотложном порядке обследование, поставили катетер, а также выяснили, что все важные для жизни сосуды были закрыты. По словам Карла-Вальтера Яуха, их удалось открыть с помощью катетера, Лужкову стало немного лучше, хоть у него всегда была плохая способность сердца.

Заведующий лечебной частью клиники рассказал, что затем состояние бывшего мэра снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Юрию Михайловичу вновь провели катетеризацию, но состояние сердца было настолько плохим, что избежать остановки сердца, а затем запустить его снова не удалось. По словам главного врача, у Лужкова случился инфаркт.

Карл-Вальтер Яух на вопрос о том, будет ли проводиться служебное расследование, рассказал РЕН ТВ, что вскрытие тела предлагается для объективной оценки.



Юрия Лужкова не стало 10 декабря. Попрощаться с бывшим мэром Москвы можно будет 12 декабря в храме Христа Спасителя. Отпевание Лужкова проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого Юрия Михайловича похоронят на Новодевичьем кладбище.