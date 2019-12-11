Ворота "Локомотива" в матче с "Атлетико" будет защищать Коченков

Московский "Локомотив" проведет шестой матч группового турнира Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Стали известны стартовые составы команд.

В воротах "Локомотива" снова не будет голкипера сборной страны Гильерме Маринато. Пост номер один займет Антон Коченков. Также начнет встречу с первых минут защитник Саломон Квирквелия. Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом: Антон Коченков (вратарь), Соломон Кверквелия, Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус, Рифат Жемалетдинов, Мурило, Алексей Миранчук, Эдер.

Соперник "Локомотива" мадридский "Атлетико" начнет матч в таком составе: Ян Облак (вратарь), Киран Триппьер Фелипе, Марио Эрмосо, Ренан Лоди, Анхель Корреа Томас Парти, Сауль Ньигес, Коке, Жоау Феликс, Альваро Мората. После пяти туров "Атлетико" занимает второе место с 7 очками. У "Локомотива" 3 очка и последнее место. Москвичи потеяли шансы на продолжение борьбы в европейских кубках.