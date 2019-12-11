Песков напомнил о референтном тексте "нормандской четверки"

Референтный текст итогового документа "нормандского" саммита в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилин, который обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского" саммита.

Встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии приняли заявление, в котором отмечается, что Минские соглашения остаются краеугольным камнем для работы в "нормандском" формате. Кроме того, в коммюнике зафиксировано положение о разведении сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.