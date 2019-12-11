Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 декабря 201923:02

Билан объяснил, почему не примет участие в концерте звезд "Евровидения"

Global Look Press

Российский певец Дима Билан прокомментировал информацию о своем отказе ехать в Голландию на концерт звезд "Евровидения". По его словам, это мероприятие, возможно, вовсе не имеет никакого отношения к организаторам песенного конкурса. Артист не исключает, что "хайп", который поднялся во многих СМИ, может быть связан с желанием поднять продажи билетов на концерт.

На своей странице в Instagram Дима Билан рассказал, что изначально на него вышел организатор мероприятия со списком участников, в котором значились победители "Евровидения". Артист согласился, но затем понял, судя по другим афишам, что концерт является сборным и в нем не заявлены все музыканты, занявшие первые места. По словам Билана, статус и "некая атмосфера" мероприятия поменялись, а его ввели в заблуждение первичным списком артистов.

Российский певец рассказал, что в организованном порядке, заблаговременно и цивилизованно предложил в середине ноября обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Кроме того, артист сделал выбор в пользу благотворительного вечера, запланированного на 15 декабря.

Дима Билан рассказал, что не понимает, "зачем мухлевать с афишами", поскольку организаторы сначала прислали ему одну вариацию, а в социальных сетях распространили другую. По словам певца, он не страдает "синдромом недооцененности", но когда видит подобный обман, его доверие к организатору сразу пропадает.

Артист отметил, что абсолютно неправильно сообщать зрителям об его отсутствии в концерте, когда покупатель, возможно, приобрел билет именно из-за него. "Почему только сейчас весь этот хайп, за 3 дня до концерта?", — отметил Дима Билан. Это навело певца на мысли о том, что скандал специально раздули ради повышенного внимания к концерту в Голландии.

Дима Билан рассказал, что обладает абсолютной любовью и благодарностью к "Евровидению", но лишь с той пометкой, что это оригинал. Певец рассказал, что на его предложение обсудить ситуацию организаторы концерта просто сдали билеты и запросили компенсации.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дима Билан отказался выступать на концерте звезд "Евровидения", поскольку его имя было написано мелким шрифтом. Кроме того, певца якобы смутило присутствие на мероприятии других российских артистов.

Билан посоветовал своим поклонникам, для которых он "готов быть и жить на сцене даже со сломанными ногами", посетить его концерты в Германии в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что Дима Билан проанонсировал свое выступление, которое состоится в новогоднюю ночь на телеканале "Россия". Певец подготовил сюрприз зрителям, поскольку споет не только вместе с другими именитыми артистами, но и со своей родной сестрой Анной Белан. Близкая родственница победителя "Евровидения" в 2008 году выступает под сценическим псевдонимом OTANA.

Сейчас

21:45

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

20:31

В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

19:03

Путин предложил тост за героев России

18:23

Горринг получил 3,5 года

16:36

Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

15:50

Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

15:31

Франции подняла пенсионный возраст

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

1 час назад
Песков напомнил о референтном тексте "нормандской четверки"

Песков напомнил о референтном тексте "нормандской четверки"

1 час назад
Лаврова обвинили в Вашингтоне в триумфе российской дипломатии

Лаврова обвинили в Вашингтоне в триумфе российской дипломатии

2 часа назад
В США одобрили санкции в отношении России за помощь Сирии

В США одобрили санкции в отношении России за помощь Сирии

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 12 декабря

09:00

Церемония прощания с Юрием Лужковым
12:00

Заседание Правительства РФ
12:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

3 часа назад
Клещ Витя: ученый назвал новый вид паукообразных именем Цоя

Клещ Витя: ученый назвал новый вид паукообразных именем Цоя

6 часов назад
Образы первой леди: самые яркие наряды Мелании Трамп в 2019 году

Образы первой леди: самые яркие наряды Мелании Трамп в 2019 году

6 часов назад
Дважды возрожденная: Понаровская рассказала, как уходила "за грань"

Дважды возрожденная: Понаровская рассказала, как уходила "за грань"

8 часов назад
Матвиенко: Россия может учредить альтернативные Олимпийские игры

Матвиенко: Россия может учредить альтернативные Олимпийские игры

8 часов назад
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице

Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице

3 часа назад
Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова

Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова

1 час назад
Топ-10 богатейших людей в мире моды

Топ-10 богатейших людей в мире моды

12 часов назад
Горринг признался в крупном мошенничестве и получил 3,5 года

Горринг признался в крупном мошенничестве и получил 3,5 года

5 часов назад
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

5 часов назад
Сюрприз: Билан споет вместе с сестрой на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь

Сюрприз: Билан споет вместе с сестрой на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь

8 часов назад
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

9 часов назад
"Танцы на пуантах": органный концерт в "Зарядье"

"Танцы на пуантах": органный концерт в "Зарядье"

11 часов назад
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

12 часов назад
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

1 час назад
Разрушают или реконструируют? Вокруг "Художественного" кипят страсти

Разрушают или реконструируют? Вокруг "Художественного" кипят страсти

2 часа назад
Министр финансов: Россия научена санкциями США — доля доллара будет снижена

Министр финансов: Россия научена санкциями США — доля доллара будет снижена

2 часа назад
Исключить формальный и равнодушный подход: Россия широко отметит юбилей Победы

Исключить формальный и равнодушный подход: Россия широко отметит юбилей Победы

2 часа назад
В Дагестане мать отдала дочь на воспитание: ребенка продали без ее ведома

В Дагестане мать отдала дочь на воспитание: ребенка продали без ее ведома

3 часа назад
Путин предложил тост за героев России

Путин предложил тост за героев России

4 часа назад
В метро Петербурга обнаружили окаменелости возрастом 485 миллионов лет

В метро Петербурга обнаружили окаменелости возрастом 485 миллионов лет

4 часа назад
Молокосодержащие продукты станут "кремами", "соусами" и "коктейлями"

Молокосодержащие продукты станут "кремами", "соусами" и "коктейлями"

4 часа назад
В Крыму после употребления снюса госпитализировали пятерых школьников

В Крыму после употребления снюса госпитализировали пятерых школьников

5 часов назад
Покупки дороже 20 евро в зарубежных интернет-магазинах обложат пошлиной

Покупки дороже 20 евро в зарубежных интернет-магазинах обложат пошлиной

5 часов назад
Остановила угроза стрельбы: школьники-рецидивисты угнали старую "ГАЗель"

Остановила угроза стрельбы: школьники-рецидивисты угнали старую "ГАЗель"

5 часов назад
Решил прогуляться: в Подмосковье обнаружено обезглавленное тело фотолюбителя

Решил прогуляться: в Подмосковье обнаружено обезглавленное тело фотолюбителя

5 часов назад
Новое устройство превращает ноги аквалангиста в насос для подачи воздуха с поверхности

Новое устройство превращает ноги аквалангиста в насос для подачи воздуха с поверхности

6 часов назад
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

6 часов назад
Верховный суд встал на сторону мужа, обманутого женой при оплодотворении

Верховный суд встал на сторону мужа, обманутого женой при оплодотворении

6 часов назад
ИИ не удалось победить людей в соревновании по пилотированию дронов

ИИ не удалось победить людей в соревновании по пилотированию дронов

6 часов назад
Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

6 часов назад
Дети долго молчали: тренер таскала девочек за волосы и попала на видео

Дети долго молчали: тренер таскала девочек за волосы и попала на видео

7 часов назад
Skoda назвала российские цены на кроссовер Karoq

Skoda назвала российские цены на кроссовер Karoq

7 часов назад
Грета Тунберг - "Человек года" по версии Time

Грета Тунберг - "Человек года" по версии Time

7 часов назад
Трансплантация костного мозга полностью заменила ДНК спермы мужчины на донорскую

Трансплантация костного мозга полностью заменила ДНК спермы мужчины на донорскую

7 часов назад
Лучшей книгой года стала биография Венедикта Ерофеева

Лучшей книгой года стала биография Венедикта Ерофеева

7 часов назад
Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

8 часов назад
Новый "Аладдин" оказался в центре скандала

Новый "Аладдин" оказался в центре скандала

9 часов назад
Появилось видео задержания экстремиста, готовившего теракт в Мурманске

Появилось видео задержания экстремиста, готовившего теракт в Мурманске

9 часов назад
Google рассказал, что россияне чаще всего искали в 2019 году

Google рассказал, что россияне чаще всего искали в 2019 году

9 часов назад
Не оправдал надежд: Прохор Шаляпин признался в разрыве с Цымбалюк-Романовской

Не оправдал надежд: Прохор Шаляпин признался в разрыве с Цымбалюк-Романовской

9 часов назад
"Не могу разбудить родителей": о смерти издателя с супругой бабушке сказал их сын

"Не могу разбудить родителей": о смерти издателя с супругой бабушке сказал их сын

11 часов назад
Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

14 часов назад
Инновационные платформы: банки уходят в онлайн

Инновационные платформы: банки уходят в онлайн

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку