Билан объяснил, почему не примет участие в концерте звезд "Евровидения"

Российский певец Дима Билан прокомментировал информацию о своем отказе ехать в Голландию на концерт звезд "Евровидения". По его словам, это мероприятие, возможно, вовсе не имеет никакого отношения к организаторам песенного конкурса. Артист не исключает, что "хайп", который поднялся во многих СМИ, может быть связан с желанием поднять продажи билетов на концерт.

На своей странице в Instagram Дима Билан рассказал, что изначально на него вышел организатор мероприятия со списком участников, в котором значились победители "Евровидения". Артист согласился, но затем понял, судя по другим афишам, что концерт является сборным и в нем не заявлены все музыканты, занявшие первые места. По словам Билана, статус и "некая атмосфера" мероприятия поменялись, а его ввели в заблуждение первичным списком артистов.

Российский певец рассказал, что в организованном порядке, заблаговременно и цивилизованно предложил в середине ноября обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Кроме того, артист сделал выбор в пользу благотворительного вечера, запланированного на 15 декабря.

Дима Билан рассказал, что не понимает, "зачем мухлевать с афишами", поскольку организаторы сначала прислали ему одну вариацию, а в социальных сетях распространили другую. По словам певца, он не страдает "синдромом недооцененности", но когда видит подобный обман, его доверие к организатору сразу пропадает.

Артист отметил, что абсолютно неправильно сообщать зрителям об его отсутствии в концерте, когда покупатель, возможно, приобрел билет именно из-за него. "Почему только сейчас весь этот хайп, за 3 дня до концерта?", — отметил Дима Билан. Это навело певца на мысли о том, что скандал специально раздули ради повышенного внимания к концерту в Голландии.

Дима Билан рассказал, что обладает абсолютной любовью и благодарностью к "Евровидению", но лишь с той пометкой, что это оригинал. Певец рассказал, что на его предложение обсудить ситуацию организаторы концерта просто сдали билеты и запросили компенсации.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дима Билан отказался выступать на концерте звезд "Евровидения", поскольку его имя было написано мелким шрифтом. Кроме того, певца якобы смутило присутствие на мероприятии других российских артистов.

Билан посоветовал своим поклонникам, для которых он "готов быть и жить на сцене даже со сломанными ногами", посетить его концерты в Германии в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что Дима Билан проанонсировал свое выступление, которое состоится в новогоднюю ночь на телеканале "Россия". Певец подготовил сюрприз зрителям, поскольку споет не только вместе с другими именитыми артистами, но и со своей родной сестрой Анной Белан. Близкая родственница победителя "Евровидения" в 2008 году выступает под сценическим псевдонимом OTANA.