"Локомотив-Кубань" оказался сильнее "Партизана" в Кубке Европы

Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" нанесли поражение сербскому "Партизану" в матче Кубка Европы. Встреча завершилась со счетом 83:76.

В первом круге кубанцы уступили "Партизану" 71:80. Дома "Локомотив-Кубань" оказался сильнее 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10). Самым результативним в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас (17 очков).

"Локомотив-Кубань" одержал четвертую победу в семи встречах, занимает третье место в групп и обеспечил выход в Топ-16. Равно, как и "Партизан", идущий вторым.