Украинские депутаты вновь устроили драку в Раде

В Верховной Раде Украины обсуждали скандальный закон о распродаже земли. Закончилось все дракой и госпитализацией депутата правящей фракции. Дрались представитель "Слуги народа" Андрей Богданец и активисты "Свободы".

Богданец попал в больницу с сотрясением мозга, сообщает телеканал "Россия 24". Расследованием инцидента теперь займётся полиция, уголовное дело возбудили по статье "насилие в отношении государственного деятеля" — это до семи лет тюрьмы.

Закон о земле открывает рынок сельхозугодий для иностранцев. Украинцы боятся, что всю землю скупят по дешевке. Сейчас документ готовят ко второму чтению. Участники потасовки, кстати, дерутся далеко не первый раз. Один из них за такую активность даже попал на обложку китайского таблоида.