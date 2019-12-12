Бульдозерист нашел в Люберцах кость мамонта

В Подмосковье нашли подлинную кость мамонта. Это уже подтвердили эксперты-палеонтологи РАН и уточнили — это не что иное, как фрагменты позвоночника самки.

Обнаружил уникальный для Московского региона артефакт машинист бульдозера во время работы — его внимание привлёк необычный предмет, который попал в ковш. Он отдал его в Люберецкий краеведческий музей. Сейчас там идёт ремонт, но после него кость древнего животного найдет свое место в новом археологическом зале, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам учёных, находка подтверждает, что много веков назад по территории современного Подмосковья бродили мамонты.