"Пари Сен-Жермен" разгромил "Галатасарай" и выиграл турнир в группе А

В Лиге чемпионов завершился турнир в группе А. "Пари Сен-Жермен" разгромил дома турецкий "Галатасарай" 5:0, а "Реал" в гостях обыграл бельгийский "Брюгге" 3:1.

"ПСЖ" не оставил шансов "Галатасраю". В первом тайме Мауро Икарди и Пабло Сарабия забили по мячу в ворота чемпиона Турции. Вскоре после перерыва Неймар забил третий мяч. В середине второго тайма Неймар уже выступил в роли ассистента, а точный удар нанес Килиан Мбаппе. Точку в матче поставил Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти за снос Мбаппе.

"Реал" только во втором тайме смог распечатать ворота "Брюгге". Самые юные футболисты "королевского клуба" Родриго и Винисиус в течении минуты забили по мячу. Ханс ВАнакен подарил бельгийцам шанс на спасение. Но хоязева его не использовали, а Лука Модрич в конце встречи забил третий мяч. "Реал" победил 3:1.

"ПСЖ" набрал 16 очков и занял первое место. Вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов завоевал "Реал", набравший 11 очков. "Брюгге" ни разу не выиграл, трижды сыграл вничью и набрал 3 очка. Это позволило бельгийцам занять третье место и выйти в Лигу Европу. "Галатасарай" с двумя очками оказался последним.