Ученые из Дании озаботились проблемой выплескивания пивной пены из банки при открытии

Группа исследователей из Университета Южной Дании в Оденсе провела серию экспериментов, которые должны были подтвердить или опровергнуть известное мнение, что постукивание по банке пива перед вскрытием уменьшает выброс пены. Об этом сообщает arXiv.org.

Сторонники этой теории обычно рассуждают так: постукивание по банке освобождает пузырьки газа со стенок, которые поднимаются вверх и из-за этого пенообразование становится минимальным.

В ходе эксперимента все банки были поделены на четыре группы. Первые совсем не трясли и не постукивали; вторые не трясли, но постукивали; третьи – трясли, но не постукивали. Четвертой группе досталось больше всех: по ним и стучали и трясли.

Результаты исследования оказались таковы: банки, которые трясли, потеряли при вскрытии около четырех миллилитров пива, а оставшиеся в покое – полмиллилитра. Пресловутое постукивание пальцем по банке вообще никак не отразилось на результатах эксперимента.

Таким образом, датскими учеными был сделан окончательный вывод: если вы хотите минимизировать потери своего пива, то оставьте банку перед вскрытием в покое. При этом, отдельно напоминается, что чрезмерное употребление этого напитка вредит здоровью.