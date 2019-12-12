У берегов Калифорнии обнаружены загадочные подводные объекты

Ученые из калифорнийского НИИ аквариума Монтерей-Бей (MBARI) обнаружили на морском дне у берегов штата тысячи загадочных круглых отверстий, происхождение которых пока не выяснено.

Самые крупные из них имеют ширину до 175 метров и глубину до 5 метров. Всего обнаружено 5,2 тысячи таких объектов на площади 1,3 тысячи квадратных километров. Небольшие ямы достигают в диаметре 11 метров и 1 метра в глубину, они имеют крутые стенки и зачастую вытянуты.

Хотя подобные образования встречаются на дне по всему Мировому океану и связаны с выбросами метана и других веществ, однако в найденных у берегов Калифорнии крупных отверстиях никаких следов метана не обнаружено. Полученные учеными данные позволяют предположить, что эти объекты неактивны около 50 тысяч лет. Что касается мелких отверстий, не исключено, что их образование связано с воздействием течений или деятельностью морских организмов.