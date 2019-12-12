Названа дата выхода на экраны "Матрицы-4"

В среду, 11 декабря, киностудия Warner Bros сообщила, что четвертая часть киносаги "Матрица" выйдет на экраны 21 мая 2021 года. Также обнародован актерский состав киноленты, хотя и не полный.

Так, киностудия сообщила, что "Матрице-4" будут заняты Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере.

Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди и Ларри Вачовски вышла в прокат в 1999 году. Она была удостоена четырех премий "Оскар". В 2003 году на экраны вышли вторая и третья часть киносаги — "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция", напоминает ТАСС.