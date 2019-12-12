В Великобритании начинаются выборы в Парламент

Решающий день для Великобритании. В четверг в стране пройдут досрочные парламентские выборы — третьи за последние 4 года. По их итогам будет избран новый состав парламента, а партия-победитель сможет сформировать правительство и определить пути развития отношений королевства с Евросоюзом. Больше всего шансов, по данным соцопросов, у партии действующего премьер-министра Бориса Джонсона.

Центром его кампании стал именно Брекзит. Впрочем, сама его кампания давно превратилась в подобие шоу. То Джонсон развозит по домам молоко, то прячется от вопросов журналистов в холодильнике. Потом вообще — печет пирог. Чтобы показать, насколько легко ему будет выйти из состава Евросоюза.

Однако главный соперник действующего премьер-министра его оптимистичность не разделяет. В ходе заключительных теледебатов Джереми Корбин обвинил Джонсона в антисемитизме, припомнил противоречивые высказывания в отношении мусульман и невыполненные обещания.

Результаты выборов станут известны в пятницу утром, сообщает телеканал "Россия 24". Однако, по данным экспертов, предсказать их сейчас — нельзя.