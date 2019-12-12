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12 декабря 201906:00 Гуля Балтаева

В Московском театре "Человек" поставили самого первого "русского" "Гамлета"

Московский театр .Человек.

Это даже не перевод, а скорее своя версия шекспировской трагедии, написанной, что называется, по мотивам. С новыми героями и счастливым концом.

Автор пьесы — Александр Петрович Сумароков (1717 – 1777 гг.), видный поэт и драматург эпохи Российского Просвещения, первый российский профессиональный писатель, руководитель первого постоянного театра, создатель первого частного журнала, печатавшего произведения Вольтера, Овидия, Эразма Роттердамского.

Благодаря этому образованнейшему человеку своего времени, которого Радищев называл "преемником Ломоносова", Россия узнала Шекспира в 1748 году. Спустя два года Сумароков поставил спектакль силами учеников Сухопутного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

"Гамлет -2" называет сумароковский вариант постановщик нынешнего спектакля, главный режиссер Московского театра "Человек" Владимир Скворцов: "Для нашей команды это сиквел, то есть, продолжение той основной известной всем истории, потому что это не перевод пьесы Шекспира. Видимо, Сумароков пытался сначала переводить пьесу, но в итоге написал свою собственную, взяв тех же самых героев и поместив их в другой сюжет, то есть, перед нами совершенно другая история, которую никто из ныне живущих точно никогда не видел. Мне было интересно явить миру "Гамлета" Сумарокова, пролежавшего на полке больше двухсот лет. Нужно было понять, почему эта пьеса была забыта, и оправдать ее. Я стремился открыть и представить именно тот образ Гамлета, каким его написал Сумароков, вступив в спор с литературными критиками того времени, которые по-своему трактовали это произведение, и, конечно, начав диалог с Шекспиром, беря его то в союзники, то в оппоненты".

Театр "Человек" был создан 45 лет назад. Здесь начинали Сергей Женовач, Ирина Розанова, Роман Козак, Александр Феклистов, Игорь Золотовицкий.

Как "Гамлет" двухсотлетней давности отражал ощущения и помыслы русских людей XVIII века, так нынешняя постановка приближена к реалиям века ХХI. "В нашей версии Гертруда и Гамлет мусульмане. Мы не акцентируем на этом внимание зрителя, но это прочитывается: мать и сын стоят особняком, и благодаря этому история обостряется, прежде всего, для Гамлета. Мы открываем этот текст, по сути, заново", — поясняет Владимир Скворцов.

Премьера "Гамлета" в Московском театре "Человек" — 13 и 25 декабря.

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