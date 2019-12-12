В России отмечают День Конституции

Сегодня — День Конституции России. Основной закон страны был принят в 1993 году по итогам всенародного голосования. В сентябре следующего года указом президента 12 декабря объявили государственным праздником.

Владимир Путин проведет в Кремле традиционную встречу с судьями Конституционного суда, а в регионах страны пройдут концерты и праздничные акции.

Некоторые мероприятия готовили заранее, сообщает телеканал "Россия 24". Так, дети сотрудников Росреестра ко Дню Конституции нарисовали свою карту России. Провели конкурс в трех возрастных категориях. Всего было создано около двухсот рисунков, в каждом участники представили свое видение страны, а победителей выбрали онлайн-голосованием. Награждение состоится в Росреестре в конце декабря.