Хабаровский край завалит снегом

Снег и сильный ветер — такую погоду на ближайшие сутки обещают Хабаровскому краю. Синоптики говорят, что циклон придёт из Приморья, где накануне была метель. О возможных последствиях предупредили руководство всех муниципальных образований. Но пока что там не могут справиться с сугробами, которые намело ещё в начале недели.

По словам местных жителей, на тротуарах приходится замедлять ход, пешеходы передвигаются с трудом. На автодорогах техника работает круглые сутки, но пока не справляется, сообщает телеканал "Россия 24".