В Псковской области в честь Дня Конституции наградили отличившихся жителей региона

Почетные медали, грамоты и благодарности вручил губернатор Михаил Ведерников. А несколько школьников в торжественной обстановке стали обладателями своих первых паспортов. Кроме государственных наград, на церемонии впервые вручили награды региона: "За заслуги перед Псковской областью" и "Родительская слава Псковской области", сообщает телеканал "Россия 24".

"За каждой вручаемой сегодня наградой стоит большая история, настоящий поступок, которым гордится и наша область, и наша страна. Уже в этом месяце в Псковском областном собрании депутатов будут рассматриваться новые почётные звания медицинских работников, педагогов, работников культуры, деятелей искусства, меценатов, знаки отличия для добровольцев и наставников. Со следующего года эти награды будут вручаться в этом зале", — отметил Михаил Ведерников.